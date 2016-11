Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



MARS

Heute trockener als die trockenste Wüste



Auf der Oberfläche des Mars dürfte es heute so gut wie kein Wasser mehr geben. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine neue Studie, die sich mit den Daten von Meteoriten beschäftigt hat, die auf dem Roten Planeten vom Rover Opportunity untersucht worden sind. Da es bei ihnen keinerlei Hinweise auf Rost gibt, muss es heute auf dem Mars unglaublich trocken sein.





Einer der von Opportunity untersuchten Meteoriten, dessen Daten für die aktuelle Studie verwendet wurden. Das Bild wurde am 1748. Tag des Rovers auf dem Mars aufgenommen. [ Einer der von Opportunity untersuchten Meteoriten, dessen Daten für die aktuelle Studie verwendet wurden. Das Bild wurde am 1748. Tag des Rovers auf dem Mars aufgenommen. [ Großansicht

Unser Nachbarplanet Mars ist heute eine lebensfeindliche trockene Welt, auf deren Oberfläche man zudem einer deutlich höheren Strahlenbelastung ausgesetzt ist, als etwa auf der Erde. Wie wenig Wasser es auf dem Roten Planeten tatsächlich gibt, hat jetzt eine neue Studie gezeigt, die eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung von Dr. Christian Schröder von der University of Stirling veröffentlicht hat. Das Team stellte fest, dass es auf dem Mars unglaublich trocken sein muss - und dies schon seit vielen Millionen Jahren. Für Leben auf dem Mars dürfte es daher sehr schwer sein.

"Alles deutet darauf hin, dass der Mars vor mehr als drei Milliarden Jahren feucht und durchaus lebensfreundlich war", so Schröder, der auch am Wissenschaftsprogramm des Marsrovers Opportunity beteiligt ist. "Diese jüngste Studie zeigt aber erneut, dass es heute dort unglaublich trocken ist. Damit Leben in den von uns untersuchten Regionen überleben kann, müsste es Nischen weit im Untergrund gefunden haben, weit entfernt von der Trockenheit und der Strahlenbelastung auf der Oberfläche."

Dabei könnte der Mars noch deutlich trockener sein, als bisherige Messungen zunächst vermuten ließen: So deuteten Messungen des Marsrovers Curiosity im Gale-Krater darauf hin, dass in der Nacht dort sehr salziges flüssiges Wasser auf der Oberfläche kondensieren könnte. "Unsere Daten zeigen allerdings, dass diese Feuchtigkeit deutlich unter dem liegt, was man in den trockensten Regionen der Erde nachweisen kann", so Schröder.

Werbung

Das Team hatte Daten des Marsrovers Opportunity ausgewertet, die dieser bei der Untersuchung einer Reihe von Meteoriten in der Ebene Meridiani Planum, südlich des Marsäquators, gewonnen hatte. Die Region befindet sich damit in einem vergleichbaren Breitengrad wie der Gale-Krater, in dem der Marsrover Curiosity im Einsatz ist.

Die Wissenschaftler um Schröder bestimmten erstmals die chemische Verwitterungsrate für den Mars - im konkreten Fall ermittelten sie, wie lange es dauert, bis sich an dem metallischen Eisen in den Meteoriten Rost bildet. Die Verwitterungsprozesse hängen dabei vom Vorhandensein von Wasser ab.

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Um ein vergleichsbare Menge an Rost entstehen zu lassen, ist auf dem Mars ein mindestens 10 Mal, vielleicht aber sogar ein mindestens 10.000 Mal längerer Zeitraum nötig, als in den trockensten Regionen der Erde. Dies würde, so das Team, auf eine extreme Trockenheit auf dem Mars hindeuten, die seit vielen Millionen Jahren andauert.

Über ihre Resultate berichten die Forscher in einem Fachartikel, der bei Nature Communications erschienen ist.