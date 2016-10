Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



NEW HORIZONS

Alle Daten der Pluto-Passage übertragen



15 Monate ist es her, dass die NASA-Sonde New Horizons am Zwergplaneten Pluto und seinen Monden vorübergeflogen ist. Die ersten Daten, die die Sonde von der eisigen Welt und ihren Monden zur Erde funkte, veränderten die Sicht auf den ehemaligen neunten Planeten deutlich. In dieser Woche wurden nun die letzten Daten des Vorüberflugs zur Erde übermittelt.





Die Sonde New Horizons hat in dieser Woche die letzten Daten des Vorüberflugs an Pluto im Juli 2015 zur Erde übermittelt.

Es ist geschafft: Am 25. Oktober 2016 erreichten über die Antenne des Deep Space Networks der NASA im australischen Canberra die letzten Daten des spektakulären Vorüberflugs der NASA-Sonde New Horizons an Pluto und seinen Monden die Erde. Es handelte sich um eine Beobachtung des Kamerasystems Ralph/LEISA. Die Übertragung sämtlicher Daten der Sonde aus einer Entfernung von über fünf Milliarden Kilometern dauerte damit rund 15 Monate.

"Die Daten aus dem Plutosystem, die New Horizons gesammelt hat, haben uns dank der Schönheit und Komplexität von Pluto und seinen Monden immer wieder begeistert", so Alan Stern vom Southwest Research Institut, der verantwortliche Wissenschaftler der Mission. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns, die mehr als 400 wissenschaftlichen Beobachtungen zu verstehen, die zur Erde übermittelt wurden. Aber genau das werde wir nun versuchen - schließlich kann niemand wissen, wann das nächste Mal Daten gesendet werden, die von einer Raumsonde kommen, die Pluto besucht hat."

Die Sonde New Horizons war am 14. Juli des vergangenen Jahres an Pluto vorübergeflogen und hatte dabei unzählige Bilder des Zwergplaneten und von seinen Monden gemacht. Die Bilddaten und die Messungen anderer Instrumente wurden an Bord der Sonde gespeichert und nur ein Bruchteil davon direkt nach dem Vorüberflug zur Erde übermittelt. Seit September des vergangenen Jahres wurden dann kontinuierlich neue Aufnahmen und Daten des Vorüberflugs zur Erde übertragen.

Mit dem Abschluss der Datenübertragung wäre die Mission von New Horizons eigentlich beendet gewesen, wenn die NASA nicht im Sommer eine erweiterte Mission der Sonde genehmigt hätte: die Kuiper Belt Extended Mission, kurz KEM (astronews.com berichtete). Der Höhepunkt wird der Vorüberflug an einem weiteren Objekt des Kuipergürtels im Jahr 2019 sein. Das Ziel war 2014 mithilfe des Weltraumteleskops Hubble aufgespürt worden: Es handelt sich um den Asteroiden 2014 MU69, den New Horizons am 1. Januar 2019 in einem Abstand von nur 3.000 Kilometern passieren wird - das ist nur rund ein Viertel des Abstandes, mit dem die Sonde an Pluto vorübergeflogen war.

Das Team von New Horizons hatte bereits im Herbst 2015 eine Kurskorrektur vorgenommen, um 2014 MU69 mit dem noch vorhandenen Treibstoff erreichen zu können. Hätte man damit länger gewartet, wäre eine deutlich umfangreichere Kursanpassung nötig gewesen, für die eventuell nicht ausreichend Treibstoff zur Verfügung gestanden hätte. Die Vorüberflugphase an 2014 MU69 wird im September 2018 beginnen und bis etwa eine Woche nach der Passage des Objekts dauern. Für die Übertragung der Daten zur Erde rechnet das Team anschließend mit einer Zeitspanne von etwa 20 Monaten.

Während der erweiterten Mission soll New Horizons nicht nur an 2014 MU69 vorüberfliegen, sondern auch als "Beobachtungsplattform" für Objekte des Kuipergürtels dienen. Geplant ist dabei die Beobachtung von rund 20 anderen Objekten in dieser Region.