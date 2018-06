Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist das Sternbild Waage mit dem Stern Gliese 581 in Deutschland mit einem guten Fernrohr beobachtbar? Das Sternbild Waage ist grundsätzlich von Mitteleuropa aus zu beobachten, am besten in der ersten Jahreshälfte. Das Sternbild selbst lässt sich auch mit bloßem Auge betrachten, der Stern Gliese 581 in rund 20 Lichtjahren Entfernung aber ist als roter Zwergstern sehr lichtschwach und erreicht nur eine Helligkeit von etwa 10,5 Magnituden. Mit einem kleinen Teleskop könnte der Stern - zumindest bei dunklem Himmel - aber noch gerade so erreichbar sein. Mit einem größeren Instrument sollte das kein Problem darstellen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.