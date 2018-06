Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann ist das Andockmanöver der Sojus an die ISS geplant? Das Sojus-Raumschiff mit Alexander Gerst an Bord soll morgen, also am Freitag, dem 8. Juni 2018, um 15:07 Uhr MESZ an die Internationale Raumstation andocken. Die "Verfolgungsjagd" des Raumschiffs und der ISS lässt sich grundsätzlich auch von der Erde aus beobachten. Dazu müssen sich allerdings ISS und Sojus zur richtigen Zeit gerade über dem Beobachtungsort befinden und die Bedingungen hier stimmen - am besten ist die Sonne dazu auf der Erde bereits untergegangen, in 400 Kilometern Höhe aber noch nicht. Überflugdaten der ISS gibt es beispielsweise bei Heavens Above. Die ESA bietet zum Andockmanöver morgen auch wieder einen Livestream an. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.