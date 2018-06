Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welches Sternbild kann man Anfang Mai gegen Mitternacht am besten am Himmel sehen? Das kommt natürlich immer darauf an, in welche Himmelsrichtung man schaut: Gegen Mitternacht sind im Mai besonders prominent und hoch im Süden die typischen Frühlingssternbilder auszumachen, die durch das sogenannte Frühlingsdreieck aus den Sternen Arktur im Sternbild Bärenhüter (Bootes), Spica im Sternbild Jungfrau und Regulus im Löwen repräsentiert sind. Der Löwe ist dabei schon etwas mehr südwestlich zu finden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.