Was sieht man, wenn man aus der ISS nicht zur Erde, sondern in die andere Richtung schaut? Die Bilder der Erde, die von der Internationale Raumstation ISS aus von Astronauten gemacht werden, sind spektakulär, erlauben sie doch einen Blick von oben auf unsere Heimat im All. Blickt man in die andere Richtung, sieht man grundsätzlich das, was man auch von der Erdoberfläche aus sehen würde: die Sonne, Planeten und die Sterne. Die ISS befindet sich in einer Höhe von "nur" 400 Kilometern, ist also angesichts der Entfernungen im All dem Mond, den Planeten des Sonnensystems oder den anderen Sterne nicht spürbar näher. Unterschiede machen nur die Beobachtungsbedingungen: Es gibt keine Störungen durch die Atmosphäre mehr und keinen Nachbarn, der plötzlich das Licht anschaltet.