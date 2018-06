Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es sein, dass ich gestern Abend die ISS gesehen habe? Ja, das ist ohne weiteres möglich. Die Internationale Raumstation ISS erscheint als heller, sich schnell bewegender Lichtpunkt, wenn es auf der Erde bereits dunkel ist, sie aber in ihrem Orbit noch von der Sonne angestrahlt wird. Ob es aber tatsächlich die ISS war, lässt sich allerdings nur bei einer genauen Ortsangabe sagen. Auf der Seite Heavens Above lassen sich sichtbare Überflüge der Raumstation für jeden Ort berechnen (auch in der Vergangenheit). So sollte sich schnell herausfinden lassen, ob es sich bei dem Lichtpunkt tatsächlich um die ISS handelte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.