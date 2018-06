Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was versteht man unter einer Standardkerze? Eine "Standardkerze" ist in der Astronomie ein unerlässliches Hilfsmittel zur Bestimmung von Entfernungen im All. Es handelt sich dabei um Sterne oder Objekte, deren Helligkeit man - etwa durch Beobachtungen in unserer eigenen Galaxie oder durch theoretische Ünberlegungen - genau zu kennen glaubt. Entdeckt man solche Objekte dann in anderen Galaxien, weiß man wie hell sie wirklich sind und kann dann aus ihrer Helligkeit am Himmel auf ihre Entfernung schließen. Anzeige Die wohl bekanntesten Standardkerzen sind die sogenannten Cepheiden. Dabei handelt es sich um Sterne, deren Helligkeit sich periodisch ändert. Wie schnell diese Änderung abläuft, hängt mit der maximalen Helligkeit des Sterns zusammen. Durch Messung der Periode kann man also auf die tatsächliche Helligkeit - und damit auf die Entfernung - schließen. Ein weiteres Beispiel für eine Standardkerze ist eine bestimmte Art von Supernova-Explosion, von der man annimmt, dass sie immer die gleiche maximale Helligkeit hat. Da solche Explosionen noch in deutlich größerer Entfernung zu erkennen sind, lassen sich damit auch noch Entfernungen zu deutlich weiter entfernten Galaxien bestimmen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.