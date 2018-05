Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Fliegen Voyager 1 und 2 im All einfach weiter, wenn der Treibstoff aufgebraucht ist? Ja, das tun die Sonden - es bremst sie ja praktisch nichts. Raumsonden nutzen in den seltensten Fällen ihre Triebwerke als eigentlichen Antrieb, sondern haben ihre Grundgeschwindigkeit schon beim Start und eventuell von sogenannten Vorbeischwung-Manövern (Fly-bys) an Planeten erhalten. Die Triebwerke werden in der Regel lediglich zur Steuerung oder zum Abbremsen und Einschwenken in einen Orbit benötigt, wo die Sonde dann verbleibt. Eine Ausnahme ist hier beispielsweise die NASA-Sonde Dawn, die zwei verschiedene Asteroiden angeflogen und in deren Orbit eingeschwenkt ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.