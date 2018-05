Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum fliegen keine Sonden zu Zwergplaneten? Momentan sind zwar keine neuen Missionen zu Zwergplaneten geplant, doch wird der Zwergplanet Ceres noch immer von einer Raumsonde umkreist, nämlich von der NASA-Sonde Dawn. Und auch Pluto wurde ja bereits von einer Sonde besucht - auch wenn man die Mission New Horizons bereits zu einer Zeit geplant hatte, in der Pluto noch als richtiger Planet galt. Um eine neue Mission zu einem Zwergplaneten zu rechtfertigen, müsste diese einen signifikanten wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn versprechen, so dass sich der finanzielle Aufwand auch lohnt. Und da dürfte es im Sonnensystem gegenwärtig spannendere Ziele geben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.