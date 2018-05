Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Beobachtet die Sonde Galileo Jupiter noch? Nein. Die Mission der Jupitersonde Galileo ist schon lange abgeschlossen: Sie endete durch einen gezielten Flug in die Atmosphäre des Gasriesen im September 2002 (siehe: Galileo: Feuriges Finale am Sonntagabend vom 18. September 2002). So sollte ein Absturz auf einem der Jupitermonde und damit eine potentielle Verschmutzung des Mondes mit irdischen Bakterien ausgeschlossen werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.