Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann ein Weltraumteleskop Langzeitbelichtungen machen, obwohl es sich doch ständig in Bewegung befindet? Zunächst einmal sollten Weltraumteleskope, wenn sie um die Erde kreisen, immer ganz grob in die gleiche Richtung "schauen", da sie sich ja - anders als der Mond - nicht auch noch um die eigene Achse drehen. Aber natürlich reicht dies nicht, um detaillierte Langzeitaufnahmen zu machen. Weltraumteleskope - wie etwa das Weltraumteleskop Hubble - verfügen daher über ein ausgefeiltes Nachführsystem, bei dem beispielsweise ein Stern in der Nähe des Beobachtungsobjekts anvisiert und dieser immer in der Mitte des Bilds der Nachführsensoren gehalten wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.