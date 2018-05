Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Rubble Pile? Den englischen Begriff Rubble Pile (also Schutthaufen) benutzen Planetenwissenschaftler, um die Zusammensetzung von Asteroiden oder Kometen zu beschreiben, die nicht etwa aus einem einzelnen massiven Körper bestehen, sondern vielmehr aus vielen kleineren Brocken, die von der Gravitationskraft nur lose zusammengehalten werden. So kann es in deren Inneren auch noch große Hohlräume geben, was zu einer verhältnismäßig geringen Dichte des Asteroiden oder Kometen führt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.