Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Von wo aus wurde die Raumsonde Cassini gesteuert? Die Cassini Space Flight Operations Facility befand sich im Jet Propulsion Laboratory der NASA. Dieses gehört zum California Institute of Technology (Caltech) in La Cañada Flintridge, nordwestlich von Pasadena in Kalifornien. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.