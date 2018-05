Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ein supermassereiches Schwarzes Loch leuchtet, warum ist es dann ein Schwarzes Loch? Immer wieder kann man von supermassereichen Schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien lesen, die so hell "leuchten", dass man sie auch in großer Entfernung noch erkennen kann. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ein Schwarzes Loch eigentlich leuchten kann, wenn aus ihm doch eigentlich nichts entkommen sollte - auch keine Strahlung. Die Antwort ist relativ simpel: Nicht das Schwarze Loch selbst sorgt für die beobachtete Strahlung, sondern das Material, das sich in seiner unmittelbaren Umgebung befindet. Dieses sammelt sich nämlich, bevor es in das Schwarze Loch fällt, in einer sogenannten Akkretionsscheibe, die sich auf enorme Temperaturen aufheizt und daher eine intensive Strahlung abgibt. Und genau diese Strahlung aus der unmittelbaren Umgebung eines Schwarzen Lochs (aber nicht vom Loch selbst) ist es, die wir beobachten können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.