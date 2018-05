Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wird der Uranus wieder zu beobachten sein? Uranus stand am 18. April 2018 in Konjunktion zur Sonne, also - von der Erde aus gesehen - genau hinter unserem Zentralstern. Der Planet ist deswegen aktuell nicht zu beobachten, da er an unserem Himmel sich noch nicht wieder weit genug von der Sonne entfernen konnte. Erst im Juli wird der Planet wieder zu sehen sein - in der zweiten Nachthälfte. Mit bloßem Auge ist Uranus allerdings kaum zu entdecken. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.