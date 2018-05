Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Besteht durch die Aktivität des Kīlauea eine Gefahr für die Observatorien auf dem Mauna Kea? Nein, das wird nicht erwartet. Die größte Gefahr durch die seit Anfang Mai 2018 beobachtete Aktivität dürfte durch Erdbeben bestehen, die mit dem Ausbruch des Vulkans Kīlauea verbunden sind und die Schäden an den Teleskopen, den Gebäuden und auch an Instrumenten anrichten können. Allerdings ist man auf Hawaii auf Erdbeben auch eingestellt. Außerdem kann sich durch einen Vulkanausbruch natürlich die Luftqualität verschlechtern, was die Sichtbedingungen beeinträchtigt. Die Vulkane sind über 40 Kilometer voneinander entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.