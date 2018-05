Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat die NASA nicht auf das Lunochod-Programm reagiert? Die Lunochod-Rover sind Anfang der 1970 von der Sowjetunion im Rahmen ihres Luna-Mondprogramms auf den Mond geschickt worden, sind dort herumgefahren und haben Untersuchungen gemacht. Für den Wettlauf der beiden Supermächte ins All, der Hauptantrieb für das Apollo-Mondprogramm der NASA war, spielten die sowjetischen Mondrover allerdings keine Rolle mehr, da die USA diesen Wettlauf durch ihre bemannten Mondmissionen ja schon gewonnen hatte. Es gab also nichts, auf was die NASA hätte reagieren müssen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.