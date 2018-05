Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Befinden sich alle Sterne in einer Galaxie? Sterne dürften in der Regel in Galaxien entstehen oder in Ansammlungen, die mit einer Galaxie verbunden sind. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es nicht auch in der Region zwischen den Galaxien Sterne geben kann: So können Sterne bei der Kollision oder bei nahen Begegnungen von Galaxien aus ihren Heimatsystemen gerissen werden oder sogar - etwa durch Wechselwirkungen mit dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum - aus ihrer Galaxie geschleudert werden. Sie finden sich dann im "Niemandsland" zwischen den Galaxien wieder. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.