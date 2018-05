Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Befinden sich alle Sterne in einem Sonnensystem? Die Frage, ob sich tatsächlich alle Sterne in einem Sonnensystem befinden, also von Planeten umkreist werden, kann man vermutlich recht sicher mit Nein beantworten - alle Sterne dürften nicht über Planeten verfügen. Wie groß aber der Anteil von Sternen ist, um die Planeten entstehen konnten, ist eine bislang noch ungeklärte Frage. Zwar hat man um viele Sterne, bei denen man nach Planeten gesucht hat, keine Hinweise auf Planeten entdecken können, doch muss dies nicht unbedingt bedeuten, dass sie keine Planeten besitzen. Mit den bisherigen Suchmethoden werden bevorzugt besonders massereiche Planeten oder aber Welten entdeckt, die ihren Stern in besonders geringem Abstand umrunden. So kann es also sein, dass man aus diesem Grund viele Planeten "übersehen" hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.