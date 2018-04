Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso fliegt die ISS nicht höher, damit die Erdatmosphäre nicht mehr stört und die Station nicht regelmäßig angehoben werden muss? Die Bahnhöhe der Internationalen Raumstation ISS von derzeit rund 400 Kilometern ist ein Kompromiss zwischen den Nachteilen der in dieser Höhe noch vorhandenen Restatmosphäre (die dazu führt, dass die Station an Höhe verliert und regelmäßig angehoben werden muss) und der vergleichsweise leichten Erreichbarkeit durch bemannte Raumschiffe und Raumfrachter. Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto größer ist nämlich der Aufwand, Material dorthin zu transportieren. Zur Zeiten der Space Shuttle (also in der Haupt-Bauphase der Raumstation) flog die ISS sogar in einer Höhe von nur 350 Kilometern, seit sie nicht mehr mit dem Shuttle erreicht werden muss, hat man den Orbit auf rund 400 Kilometer angehoben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.