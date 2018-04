Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was wird mit Kepler passieren, nachdem TESS seine Arbeit aufgenommen hat? Die Mission des Weltraumteleskops Kepler steht, ganz unabhängig vom Beginn der Mission TESS (siehe: TESS: Suche nach Planeten um helle Sterne vom 19. April 2018), kurz vor dem Ende. Dem Weltraumteleskop, das sich in einer Umlaufbahn um die Sonne befindet, geht nämlich der Treibstoff aus, so dass sich das Teleskop bald nicht mehr manövrieren lassen wird. Man rechnet damit innerhalb der nächsten Monate. Die 2009 gestartete Kepler-Mission war ursprünglich für 3,5 Jahre ausgelegt und schon einmal fast abgeschrieben worden. Doch es gelang, die Beobachtungen wieder aufzunehmen. Somit gilt Kepler schon jetzt als großer Erfolg, ganz gleich wie lange das Teleskop noch beobachten kann. Das Team plant, die Zeit zu nutzen, bis der Treibstoff komplett verbraucht ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.