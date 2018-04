Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In welchem Abstand zum gefährlichen Weltraumschrott wird sich das Weltraumteleskop TESS befinden? Das gestern gestartete Weltraumteleskop TESS (siehe TESS: Suche nach Planeten um helle Sterne vom 19. April 2018) wird sich auf einer weiten elliptischen Umlaufbahn um die Erde bewegen. Dabei kommt es der Erde zwar immer wieder nahe, doch nicht so nahe, dass es durch Weltraummüll gefährdet wäre: TESS ist auf seiner Bahn zwischen rund 108.000 Kilometern und etwa 375.000 Kilometern von der Erde entfernt. Weltraummüll findet sich in deutlich geringerem Abstand zur Erde. Die am weitesten von der Erde entfernte Konzentration gibt es rund um die geostationäre Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Höhe. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.