Wie groß ist der Winkel zwischen der Ebene des Sonnensystems und der Ebene der Milchstraße? Der Winkel zwischen der Scheibe der Milchstraße, also dem Band von Sternen, das man von dunklen Orten aus am nächtlichen Himmel sehen kann, und der Ebene unseres Sonnensystems, in dem die Planeten umlaufen, beträgt rund 60 Grad.