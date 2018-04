Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man eigentlich, dass das Universum fast ausschließlich nur noch aus normaler Materie besteht und nicht in Teilen auch aus Antimaterie? Eines der großen Rätsel der Kosmologie ist die Frage, warum es heute praktisch nur noch Materie gibt, obwohl im Urknall Materie und Antimaterie in gleich großer Menge entstanden sein müssen. Doch woher weiß man eigentlich, dass es in unserem Universum praktisch nur noch Materie gibt? Zu 100 Prozent sicher sein kann man da natürlich nicht, doch sprechen alle Argumente dafür: Wenn Materie auf Antimaterie trifft, verstrahlt sie und es werden Gammastrahlen frei. Solche Gammastrahlen müsste man aus den Regionen beobachten, in denen Materie auf Antimaterie trifft - also etwa aus den Randbereichen einer Antimaterie-Galaxie, die sich durch das intergalaktische Medium aus Materie bewegt. Diese Strahlung beobachtet man aber nicht. Es könnte natürlich sein, dass es eine ganz isolierte Galaxie oder einen ganz isolierten Galaxienhaufen aus Antimaterie gibt. Nur müsste man dann eine schlüssige Erklärung dafür finden, wie sich dieser auch zu Beginn des Universums, als das Weltall noch viel kleiner war, so isolieren konnte, dass er nicht mit Materie in Berührung gekommen und verstrahlt ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.