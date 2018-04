Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Dunkle Fluss oder Dark Flow? Mit "Dunklem Fluss" oder Dark Flow bezeichnet man eine nicht zufällige Eigenbewegung von Galaxienhaufen, die manche Astronomen in Bezug auf die kosmische Hintergrundstrahlung beobachtet haben wollen. Besonders aus Daten der NASA-Sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe wollen einige Wissenschaftler dies herausgelesen. In Daten anderer Satelliten, wie etwa denen des ESA-Satelliten Planck, fanden sich keine entsprechenden Hinweise. Ob es einen solchen Dunklen Fluss gibt, der etwa auf eine Gravitationsanziehung aus einem nicht sichtbaren Teil des Universums oder gar andere Universen hindeuten könnte, ist also sehr fraglich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.