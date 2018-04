Wohin fliegt das Auto von Tesla, das in den Weltraum gestartet wurde?

Der rote Roadster von Tesla wurde im Rahmen des ersten Starts einer Trägerrakete vom Typ Falcon Heavy ins All geschossen (siehe SpaceX: Erste Falcon Heavy erfolgreich gestartet vom 7. Februar 2018 und Bild des Tages - 9. Februar 2018: Starman). Der Roadster befindet sich auf einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne, die ihn in etwa bis zur Marsbahn führt und auf der er - bzw. was die intensive Strahlung von ihm übrig lässt - vermutlich viele tausend Jahre kreisen wird.

