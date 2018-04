Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird die Verdunklung eines Sterns durch den Transit eines kleinen Planeten von einem Sonnenfleck des Sterns unterschieden? Auch ein "Sonnenfleck" eines fernen Sterns kann natürlich für einen geringfügigen Helligkeitsabfall sorgen, wenn er gerade auf der erdzugewandten Seite zu sehen ist - genau wie ein um den Stern umlaufender Planet, der diesen verdunkelt, also ein Transit. Wie soll man nun unterscheiden, ob der Stern nun nur einen Fleck oder aber einen Planeten hat? Unterscheiden lassen sich Transit und Sonnenfleck unter anderem durch die Dauer und Art der Verdunklung: Sterne drehen sich in der Regel innerhalb von mehreren Wochen ein Mal um die eigene Achse, während ein Planetentransit innerhalb weniger Stunden stattfindet. Damit wandert auch ein Sonnenfleck innerhalb mehrerer Tage über die Sonnenscheibe, die resultierende Helligkeitsveränderung ist also über einen viel längeren Zeitraum zu beobachten, als der kurze Transit eines Planeten. Die Beobachtung nur eines verdächtigen Transits reicht auch nicht, um aus einem Planetenkandidaten einen "anerkannten" Planeten zu machen. Dazu sind noch andere Tests nötig, wie etwa das Aufspüren des Planeten mithilfe anderer Methoden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.