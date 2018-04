Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange ist das Licht in der Sonne gefangen? Mit dieser Frage ist vermutlich gemeint, wie lange ein Photon, also ein Lichtteilchen, benötigt, um von seinem Entstehungsort im Zentrum der Sonne an die sichtbare Oberfläche zu gelangen. Ein Photon bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, also mit 300.000 km/s - allerdings nur so lange, bis es auf ein Teilchen trifft und von diesem in eine andere Richtung gestreut wird. Im Inneren der Sonne ist die Materie außerordentlich dicht gepackt, ein Photon kann sich also nicht weit in eine Richtung bewegen, ohne wieder umgelenkt zu werden - oft sind es nur Bruchteile eines Millimeters. Nach außen hin wird diese Strecke dann allmählich etwas länger. Um nun zu berechnen, wie lange ein Photon benötigt, um durch zufällige Streuungen aus dem Inneren der Sonne an die Oberfläche zu gelangen, muss man einige Annahmen über den Aufbau der Sonne, beispielsweise über ihren exakten Dichteverlauf machen. Man kommt dann auf Werte, die zwischen einigen tausend und einigen 100.000 Jahren liegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.