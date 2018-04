Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat Stephen Hawking keinen Nobelpreis bekommen? Die Nobelpreise werden, so hat es Alfred Nobel festgelegt, an diejenigen verliehen, "die im abgelaufenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben." Trotzdem dauert es oft viele Jahre oder gar Jahrzehnte, bis eine wissenschaftliche Entdeckung ausgezeichnet wird. Und manche wichtige Entdeckung geht sogar ganz leer aus. Im Fall von Stephen Hawking äußerte sich einmal der schwedische Physiker Lars Brink, der dem Nobelkomitee für Physik angehörte, gegenüber dem Schweizer Fernsehen: "Man kann den Preis keiner theoretischen Entdeckung geben, die nicht belegt ist." So hätte Hawking zwar in seinen Theorien über Schwarze Löcher "einige wichtige Entdeckungen gemacht, von denen wir alle glauben, dass sie richtig sind. Aber wir müssen sicher sein, dass sie stimmen." Und dies ist leider sehr schwierig zu beweisen, angesichts von Vorhersagen, dass sich Schwarze Löcher über Milliarden von Jahren auflösen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.