Befindet sich der Asteroid ʻOumuamua noch in unserem Sonnensystem? Ja, auf jeden Fall und dies auch noch für einige Zeit. ʻOumuamua ist der erste interstellare Asteroid, den man entdeckt hat (siehe Interstellarer Asteroid: Mysteriöses Objekt von einem anderen Stern vom 21. November 2017), also ein Objekt, das von jenseits des Sonnensystems gekommen ist und nun - nach einer Passage um die Sonne - wieder in den interstellaren Raum verschwindet. Dabei entfernt sich ʻOumuamua mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 Kilometern pro Sekunde. Es wird im Jahr 2022 die Bahn des Neptun passieren und dann in Richtung des Sternbild Pegasus das Sonnensystem verlassen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.