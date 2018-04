Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden astronomische Bilder in Falschfarben gezeigt? Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die meisten astronomischen Beobachtungen werden nicht mit einer Farbkamera gemacht, sondern mit Schwarz-Weiß-Kameras. Diese beobachten dann in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Aus den Einzelbildern kann man dann eine Farbaufnahme kombinieren, die in etwa der Ansicht entspricht, die auch das menschliche Auge sehen würde. Oder aber man mischt die Farben anders zusammen, um bestimmte Strukturen hervorzuheben, die sich in speziellen Wellenlängen besser zeigen. Das gilt insbesondere, wenn in die Ansicht auch Beobachtungen "beigemischt" werden, die in für das menschliche Auge unsichtbaren Wellenlängenbereichen gemacht werden. Hier gäbe es gar keine Möglichkeit, eine Ansicht in Nicht-Falschfarben zu erstellen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.