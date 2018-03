Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wer würde für Schäden aufkommen, falls durch den Absturz von Tiangong-1 welche entstehen sollten? Die chinesische Raumstation Tiangong-1 soll in den kommenden Tagen in die Erdatmosphäre eintreten und wird dabei aller Voraussicht nach nicht vollständig verglühen. Wo die Trümmerteile niedergehen, weiß man erst kurz vor dem Absturz und dies auch nur ungefähr. Im deutschsprachigen Raum besteht übrigens keine Gefahr und auch sonst ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Trümmerteil getroffen zu werden, äußert gering. Wenn aber doch einmal durch einen abstürzenden Satelliten Schäden auf der Erde verursacht werden sollten, muss die Nation für den Schaden aufkommen, die für den Start oder den Wiedereintritt des Objekts verantwortlich ist. Dies ist in einer internationalen Vereinbarung, der Space Liability Convention (zu deutsch: Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände) geregelt. Man könnte sich im Schadensfall allerdings nicht direkt an China wenden. Die Ansprüche werden nur auf Länderebene geregelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.