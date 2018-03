Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wurden erst so spät weitere Objekte im Kuipergürtel entdeckt? Das erste Objekt des Kuipergürtels jenseits der Neptunbahn war Pluto. Nach seiner Entdeckung im Jahr 1930 galt Pluto bis 2006 als Planet. 1978 stellt man fest, dass Pluto einen Mond besitzt, erst 1992 dann wurde mit (15760) Albion das erste Objekt jenseits der Plutobahn aufgespürt - und zwar mit einem Teleskop des Mauna-Kea-Observatoriums auf Hawaii. In den folgenden Jahren kamen zahlreiche weitere Objekte hinzu, so dass man zu zweifeln begann, ob der Planetenstatus von Pluto überhaupt gerechtfertigt ist. Objekte jenseits der Neptunbahn sind äußerst lichtschwach und bewegen sich vor dem Hintergrund der weiter entfernten Sterne nur sehr langsam. Deswegen benötigt man nicht nur empfindliche Teleskope, sondern auch regelmäßige Beobachtungen einer Himmelsregion sowie etwas Glück oder ausgefeilte Auswertungsverfahren, um diese Objekte zu erkennen. Mit entsprechenden Durchmusterungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelang dies deutlich besser, als in den Jahren davor. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.