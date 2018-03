Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn der erste Frühlingsvollmond am Sonntag, 22. März wäre, wäre dann am gleichen Tag auch Ostern? Ostersonntag ist, so lautet die vereinfachte Regel, der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Der Frühlingsbeginn wurde dazu auf den 21. März festgelegt. Wäre also Vollmond am 22. März und dieser Tag wäre ein Sonntag, würde Ostern erst am 29. März sein. Damit Ostern am 22. März ist, müsste am 21. März Vollmond und dieser Tag ein Samstag sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.