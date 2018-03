Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Von wo aus werden die Voyager-Sonden gesteuert? Die Voyager-Sonden wurden vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA gebaut und werden auch von dort gesteuert. Das JPL betreibt für die Kommunikation mit den Sonden der amerikanischen Raumfahrtbehörde des erdumspannende Deep Space Network aus großen Radioschüsseln. Das JPL wird im Auftrag der NASA vom California Institute of Technology betrieben und ist für den Betrieb der meisten NASA-Missionen verantwortlich. Es befindet sich in Pasadena, nordöstlich von Los Angeles in Kalifornien. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.