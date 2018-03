Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Befinden sich alle Objekte, die man am Sternenhimmel sehen kann, in der Milchstraße? Alle Sterne, die man am nächtlichen Himmel sieht, sind Teil der Milchstraße. Auf der Nordhalbkugel kann man, unter idealen Bedingungen, auch die Andromedagalaxie, unsere große Nachbargalaxie, mit bloßem Auge erkennen, auf der Südhalbkugel sind die Magellanschen Wolken am Himmel zu sehen. Einige wenige Galaxien könnten unter Umständen auch noch auszumachen sein, das hängt aber sehr von den Beobachtungsbedingungen und den eigenen Augen ab. Schon ein Fernglas oder kleines Teleskop allerdings zeigt deutlich mehr Objekte außerhalb unserer Heimatgalaxie. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.