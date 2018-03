Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Liegen die vielen Monde der Planeten unseres Sonnensystems alle in einer Ebene? Nein: Die Monde im Sonnensystem lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen, nämlich in reguläre Monde und irreguläre Monde. Die regulären Monde dürften vermutlich in einer Scheibe aus Gas und Staub um den gerade sich bildenden Planeten entstanden sein und damit in einer Ebene den Planeten umrunden, die senkrecht zur Rotationsachse des jeweiligen Planeten steht. Bei den irregulären Monden dürfte es sich um eingefangene Asteroiden handeln. Sie umkreisen den jeweiligen Planeten auf zufälligen Bahnen. Eine gemeinsame Ebene aller Monde im Sonnensystem - und auch rund um einen Planeten - gibt es also nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.