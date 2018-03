Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es Leben auf Planeten um Braune Zwerge geben? Mit Sicherheit ausschließen kann man das nicht, doch dürften Braune Zwerge nicht der beste Ort für die Entstehung von Leben sein. Braune Zwerge sind Objekte, die wie ein Stern entstanden sind, aber nicht über ausreichend Masse verfügen, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren dauerhaft zu zünden. Umkreist ein Planet einen solchen Braunen Zwerg in hinreichend geringem Abstand, könnte es auf ihm theoretisch lebensfreundliche Bedingungen geben. Da der Braune Zwerg aber allmählich auskühlt, dürfte sich die sogenannte habitable Zone um den Braunen Zwerg im Laufe der Zeit auch verändern. Außerdem müssten die Planeten in so geringem Abstand um den Braunen Zwerg kreisen, dass sie - etwa wie die großen Jupitermonde - von dessen Gravitationskraft durchgewalkt werden. Dies könnte wiederum zu einer Aufheizung der Planeten führen. Die Bedingungen sind also nicht optimal für Leben. Da man aber bisher noch kein außerirdischen Leben gefunden hat und nichts über die entscheidenden Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben weiß, lässt sich auch nicht ausschließen, dass es bestimmte Lebensformen doch geschafft haben, sich auf einem Planeten um einen Braunen Zwerg zu entwickeln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.