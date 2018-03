Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passierte eigentlich mit dem Servicemodul des Apollo-Raumschiffs, nachdem mit der Kapsel der Wiedereintritt in die Atmosphäre gestartet wurde? Das Servicemodul der Apollo-Raumschiffe blieb bis kurz vor dem Wiedereintritt des Kommandomoduls in die Erdatmosphäre an dieses angekoppelt und enthielt Triebwerke, Lebenserhaltungs-, Kommunikations- und Energieversorgungssysteme. Nach der Abtrennung verglühten die Apollo-Servicemodule in der Erdatmosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.