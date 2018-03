Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man in Deutschland ein Studium der Informatik mit Physik und Astrophysik verknüpfen? Welche Kombination von Fächern einzelne Universitäten anbieten, ist sehr unterschiedlich, doch sollte die Kombination von Informatik und Physik bzw. Astrophysik oder Astronomie zumindest als Hauptfach/Nebenfach-Kombination an vielen Universitäten angeboten werden. Oft gibt es sogar Angebote wie angewandte Informatik, wo noch spezieller Informatik mit naturwissenschaftlichen Fächern verknüpft wird. Gerade in der Astrophysik sind umfangreiche Computersimulationen ein wichtiger Teil der Forschung - man bezeichnet diesen Bereich als "numerische Astrophysik". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.