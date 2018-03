Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit der Mission Apollo 20 auf sich? Apollo 20 war eine geplante Mission zum Mond, die allerdings noch vor der gescheiterten Mission Apollo 13 abgesagt wurde. Einige Monate später wurden dann auch die Missionen Apollo 19 und Apollo 18 gestrichen, so dass die letzte bemannte Mondlandung im Rahmen der Mission Apollo 17 durchgeführt wurde. Vor einigen Jahren wurde ein Webvideo veröffentlicht, in dem von einer geheimen Mission Apollo 20 berichtet wurde, in deren Rahmen ein außerirdisches Raumschiff auf der erdabgewandten Seite des Mondes entdeckt worden sein soll. Das erste Video dieser Art erschien am 1. April und war ganz offensichtlich als Aprilscherz gemeint. Später hat sich die Geschichte verselbständigt und ist inzwischen als "Apollo 20 Hoax" bekannt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.