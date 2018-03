Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Nutzten die Voyager-Sonden die äußeren Planeten für einen Swing-by oder flogen sie einfach an ihnen vorbei? Durch den Vorüberflug an den äußeren Planeten hat sich der Kurs der Sonden jeweils verändert und man hat diese Vorüberflüge genutzt, um die Voyagers in Richtung ihres nächsten Ziels zu lenken. Voyager 1 flog nur an Jupiter und Saturn vorüber. Um bei Saturn auch den Mond Titan genauer untersuchen zu können, wurde für Voyager 1 eine Bahn gewählt, die die Sonde nach der Saturnpassage aus der Ebene des Sonnensystems herausführte und somit keine weiteren Besuche bei den äußeren Planeten möglich machte. Voyager 2 flog weiter zu Uranus und Neptun. Bei Neptun, als letztem erreichbaren Planeten für die Sonde, nahm man keine Rücksicht auf den resultierenden Kurs der Sonde, sondern wählte eine Bahn, die möglichst gute Beobachtungen des Neptunmonds Triton erlauben würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.