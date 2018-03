Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können eigentlich auch Christen Astronomen und Astrophysiker werden? Ja, warum denn nicht - genauso wie auch Buddhisten, Juden, Moslems und Menschen, die an einen anderen oder gar keinen Gott glauben. Zumindest von Seiten der Wissenschaft gibt es da keinen Hinderungsgrund, solange sich jemand an die naturwissenschaftlichen Standards hält, die man während des Studiums lernt. Die meisten Astronomen in westlichen Ländern dürften einen christlichen Hintergrund haben. Der Vatikan selbst betreibt mit der Vatikanischen Sternwarte ein angesehenes astrophysikalisches Forschungsinstitut. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.