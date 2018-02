Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man noch kein Objekt aus der Oortschen Wolke gefunden hat, warum glaubt man, dass sie existiert? Die Oortsche Wolke, das vermutete Reservoir aus Kometenkernen weit jenseits der Neptunbahn im interstellaren Raum, gilt als Ursprung der langperiodischen Kometen. Das Material dieser Wolke dürfte sich in der Entstehungsphase des Sonnensystems in deutlich geringerem Abstand zur Sonne gebildet haben und ist dann durch den Einfluss der Gasplaneten ins äußerste Sonnensystem gestreut worden. Dass diese Theorie stimmen kann, zeigen die Bahnen der langperiodischen Kometen: Hier hat der Astronom Jan Oort darauf hingewiesen, dass diese Kometen nicht auf der Bahn entstanden sein können, auf der man sie aktuell beobachtet, sondern in einem entfernten "Reservoir" auf ihre Ablenkung ins innere Sonnensystem gewartet haben müssen. Dafür sprechen beispielsweise die sehr ähnlichen Entfernungen der sonnenfernsten Punkte dieser Kometen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.