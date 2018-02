Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben andere Sterne auch eine Oortsche Wolke um sich? Kann man diese mit unseren Teleskopen sehen? Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir aus Kometenkernen, die in großem Abstand um die Sonne kreisen. Man glaubt, dass langperiodische Kometen hier ihren Ursprung haben. Wenn die Entstehung der Planetensysteme auch um andere Sonnen ähnlich abläuft, wie im unserem Sonnensystem, dann sollte es auch dort entsprechende Regionen mit Material geben, die bei der Bildung des Systems nicht für größere Planeten benötigt worden sind. Die Beobachtung im Optischen ist da natürlich angesichts der Entfernung kaum möglich - man hat ja selbst um unsere Sonne noch kein Objekt der Oortschen Wolke nachweisen können. In anderen Wellenlängenbereichen kann man allerdings Regionen um andere Sterne beobachten, die dem Asteroidengürtel oder dem Kuipergürtel in unserem Sonnensystem gleichen und in denen Brocken gerade miteinander kollidieren. Dann entsteht nämlich Staub, der sich beobachten lässt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.