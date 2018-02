Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum liegt Uranus quasi auf der Seite? Das kann man nicht sicher sagen. Die Rotationsachse von Uranus ist tatsächlich um knapp 98 Grad gegen das Lot der Umlaufebene des Planeten um die Sonne geneigt. Der Planet kreist damit praktisch auf der Seite liegend um die Sonne, seine Rotationsachse liegt fast in der Umlaufebene. Warum dies so ist, weiß man bislang nicht. Allerdings vermuten die Astronomen - genau wie bei der Venus - auch bei Uranus eine Kollision in der Entstehungsphase als Ursache. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.