Ab wann kann ich im Jahr 2018 die Venus wieder sehen? Die Venus war die letzten Wochen nicht am Nachthimmel zu sehen, taucht allerdings in den nächsten Tagen allmählich wieder am Abendhimmel auf. Sie ist zunächst nur kurz in der Dämmerung zu sehen und noch kein auffälliges Objekt. Das ändert sich etwas im Laufe des März - die Venus wird langsam wieder zum richtigen "Abendstern", der am westlichen Horizont hell leuchtet. Wirklich auffällig wird unser Nachbarplanet allerdings erst ab Mai und bleibt es bis in den September. Ab November taucht sie dann am Morgen im Osten wieder auf.