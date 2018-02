Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange wird der Tesla um die Sonne kreisen? Wie lange der mit einer Falcon Heavy ins All gestartete Sportwagen von Elon Musk um die Sonne kreisen wird (siehe SpaceX: Erste Falcon Heavy erfolgreich gestartet vom 7. Februar 2018), lässt sich kaum seriös abschätzen: Es könnte beispielsweise relativ bald zu einer Kollision mit einem kleinen, bislang unbekannten Asteroiden kommen, was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist. Dann ist die Frage, welche Auswirkungen die Strahlung auf die verschiedenen Baustoffe hat, die in dem Auto verwendet wurden. Glas und Metall dürften der Strahlung sehr viel länger standhalten als Teile aus Plastik. Letztere könnten schon nach wenigen Jahren brüchig werden. Hinzu kommt, dass der Wagen unentwegt von Mikrometeoriten getroffen werden wird. Vermutlich werden aber zumindest Teile des Sportwagens noch Millionen von Jahren um die Sonne kreisen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.