Welche Uhrzeit gibt es auf der ISS? Die Besatzung auf der Internationalen Raumstation ISS richtet sich in der Regel nach der koordinierten Weltzeit (Coordinated Universal Time, kurz UTC), die im Prinzip der altbekannten "Greenwich Mean Time" entspricht, also der Zeit, die in Großbritannien verwendet wird. Die Verwendung der UTC war ein Kompromiss, da diese Zeitzone etwa zwischen den Zeitzonen der beiden Hauptkontrollzentren für die ISS liegt, die sich im texanischen Houston und in Moskau befinden.